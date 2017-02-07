The Washington Post: Слепое пятно в морали Трампа

Об этом говорится в редакционной статье "Слепое пятно в морали Трампа", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Несмотря на все свои недостатки, Соединенные Штаты принципиально отличаются от России Путина, чье упорное стремление к гегемонии над своими соседями и деградации Запада основаны на цинизме. У каждого президента США до Трампа было противоположное видение американской исключительности, согласно которому страна служит опорой демократии, прав человека и верховенства закона. Просто уравнять две страны – это шокирующая ошибка для Трампа.

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Трамп давал интервью обозревателю Fox News Биллу О'Райли для трансляции непосредственно перед Суперкубком. О'Райли поднял тему России, и точно отметил: "Но он убийца. Путин – убийца". О'Райли, вероятно, имел в виду многочисленных критиков Путина и его режима, которые погибли в течение последних 17 лет, в том числе лидера оппозиции Бориса Немцова, которому выстрелили в спину возле стен Кремля в 2015 году; расследовавшего случаи коррупции Сергея Магнитского, который умер в тюрьме в 2009 году; бывшего агента КГБ Александра Литвиненко, отравленного полонием в 2006 году; уважаемую журналистку Анну Политковскую, убитую в том же году; и журналиста Юрия Щекочихина, предположительно, отравленного в 2003 году. В некоторых из этих и других случаев были произведены аресты лиц, совершивших убийство, но не тех, кто его заказал.

Трамп ответил: "Есть много убийц. У нас есть много убийц. Ну, вы думаете, наша страна так уж невинна. Вы думаете, наша страна так невинна?" О'Райли: "Я не знаю ни одного лидера правительства, который был бы убийцей". Трамп: "Ну – посмотрите и на то, что мы сделали. Мы совершили много ошибок. Я был против войны в Ираке с самого начала". О'Райли: "Но ошибки отличаются от – " Трамп: "Много ошибок, и было убито много людей. Вокруг много убийц, поверьте".

Скажу очевидное, но в Соединенных Штатах критиков президента не травят и в них не стреляют. Приравняв военные операции США в Ираке (стране, в которую вторглась администрация Джорджа Буша, чтобы свергнуть погрязшего в крови диктатора) к таким преступлениям, Трамп отверг само понятие внешней политики, основанной на ценностях. Он отождествляет силы свободы и бандитизм – и тем самым подстрекает деспотичных лидеров душить свободу слова и сокрушать достоинство личности.

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Соединенные Штаты, конечно, далеки от совершенства. В истории страны есть темные главы, как дома, так и за рубежом. Но как заметил президент США Барак Обама, исключительность Америки состоит в ее высоких стремлениях, и в способности страны исправлять свои ошибки путем демократических реформ. Вместо того, чтобы принять эту традицию, риторика Трампа позволяет предположить, что он будет имитировать Путина в погоне за узкими интересами и пренебрегать законностью и моралью. Лидеры обеих партий, наряду с обычными американцами, должны отказаться от этой доктрины.