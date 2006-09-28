Европа приняла новые нормативы провоза жидкостей и ручной клади в самолетах

Европейский Союз принял новые нормативы провоза жидкостей и ручной клади в самолетах. Согласно этим нормативам, пассажиры не могут перевозить в одной емкости более 100 миллилитров жидкости. Сами сосуды должны быть упакованы в прозрачные пакеты, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Максимально допустимый размер ручной клади, за исключением некоторых предметов, например, музыкальных инструментов, теперь составляет 56х45х25 см. Во время проверки пассажиры должны будут снимать верхнюю одежду, а также вынимать из своего багажа ноутбуки и другую крупную электронную аппаратуру.

Данные меры вызваны недавними попытками терактов на самолетах.

Ранее в этом году Европейская Комиссия (ЕК) утвердила так называемый «черный список» авиакомпаний, самолетам которых запрещено совершать посадку в аэропортах Европы в связи с несоответствием международным стандартам безопасности. В список вошли 93 пассажирские и грузоперевозочные авиакомпании, зарегистрированные, преимущественно, в африканских странах и Азии.

Более всего от запрета ЕС пострадал Конго - в черном списке оказалось 50 авиакомпаний из этой страны. Кроме того, в список попали 14 авиаперевозчиков из Сьерра-Леоне и 7 из Свазиленда. ЕК также запретила приземляться в аэропортах Европы самолетам некоторых авиакомпаний из Руанды, Экваториальной Гвинеи, Либерии, Афганистана, Южной Кореи, Таиланда, КНДР и Коморских островов. Кроме того, в список включены казахстанские авиакомпании BGB Air и GST Aero Air, а также авиакомпании Phoenix Aviation и Reem Air из Киргизии.

Согласно постановлению ЕК, туроператоры теперь обязаны сообщать пассажирам название авиаперевозчика, и если авиакомпания, самолетом которой они должны были лететь, занесена в черный список, пассажиры будут вправе получить компенсацию.