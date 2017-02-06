В Румынии люди снова собираются выйти на улицу с требованием отставки правительства (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

За неделю бурных протестов правительство все же отменило поправки в Уголовный кодекс, которые амнистировали коррумпированных и уже осужденных за это чиновников, однако это людей не успокаивает.

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Люди и сегодня собираются выходить на улицу в семь вечера. Теперь народ требует отставки правительства.

Таких больших демонстраций Бухарест не видел 25 лет.

Как сообщал УНИАН, несколько сотен тысяч людей 5 февраля вышли на акции протеста в Румынии, несмотря на то, что правительство уже отменило скандальный указ, который спровоцировал митинги.