Мисс Латинской Америки лишили титула за связь с наркомафией (фото)
11:34, 28 декабря 2008Мир
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Она помещена под арест на 40 дней
|Фото АР
Двадцатитрехлетняя красавица лишена титула, завоеванного в ноябре, за несоблюдение правила конкурса, согласно которым победительница должна вести себя подобающим образом, не участвовать в скандалах, не иметь вредных привычек и служить примером для общества.
В понедельник, 22 декабря, королева красоты и семь человек, которые ее сопровождали, были задержаны военными на контрольно-пропускном пункте в Гвадалахаре.
|Фото Reuters
По данным местных СМИ, Лаура Сунига является подружкой одного из лидеров наркокартеля "Хуарес" Гарсии Уркисара (Garcia Urquizar). По решению суда, она помещена под арест на 40 дней.
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