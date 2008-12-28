Мисс Латинской Америки лишили титула за связь с наркомафией (фото)

Оргкомитет конкурса красоты "Мисс Латинской Америки" лишил его победительницу мексиканку Лауру Сунигу (Laura Zuniga) титула, сообщают мексиканские СМИ.

Двадцатитрехлетняя красавица лишена титула, завоеванного в ноябре, за несоблюдение правила конкурса, согласно которым победительница должна вести себя подобающим образом, не участвовать в скандалах, не иметь вредных привычек и служить примером для общества.

В понедельник, 22 декабря, королева красоты и семь человек, которые ее сопровождали, были задержаны военными на контрольно-пропускном пункте в Гвадалахаре.

В двух внедорожниках, в которых они ехали, были найдены два ружья АР-15, 38 пистолетов, девять магазинов, 633 патрона и 53,3 тысячи долларов.

По данным местных СМИ, Лаура Сунига является подружкой одного из лидеров наркокартеля "Хуарес" Гарсии Уркисара (Garcia Urquizar). По решению суда, она помещена под арест на 40 дней.

РИА Новости