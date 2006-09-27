МИД рекомендует пользоваться для поездок в Грузию только самолетами и судами

Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины, которые намерены посетить Грузию, использовать для этого исключительно пути воздушного и морского сообщения между нашими странами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

Это связано с тем, что в зонах «замороженных» конфликтов на территории Абхазии и Южной Осетии случаются неединочные случаи нарушения прав и законных интересов граждан (вымогательство, побои, отбирание документов и тому подобное).

Как напомнили в МИД, 7 июля с.г. российской стороной было закрыто КПП «Казбеги – Верхний Ларс» – единственный легитимный пункт пропуска на сухопутном участке грузинско-российской границы. Таким образом, пересечение автотранспортом границы между Грузией и Россией в это время возможно лишь через территорию непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия, которые не контролируются грузинской властью, объяснили в пресс-службе.

Министерство иностранных дел Украины обращается к гражданам Украины, которые попали в трудное положение на территории Абхазии и Южной Осетии, срочно связаться с Посольством Украины в Грузии (+99532311454, +99532311161), Консульским агентством Украины в Батуми (+99522231600) или Генеральным консульством Украины у Ростове-на-Дону (+78632270549, +78632270551).