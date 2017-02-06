Белый Дом интересовался у разведки "вторжением" Польши в Беларусь - AP
Высокопоставленные американские чиновники интересовались у спецслужб, каким образом наладить отношения с Россией и спрашивали о "вторжении" Польши в Беларусь.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The Associated Press.
"Некоторые первые шаги администрации Трампа вызывают опасения", - пишет издание.
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В частности, советники по нацбезопасности запрашивали информацию о польском "вторжение" в Беларусь.
"Удивительный запрос, учитывая, что никаких доказательств подобного вторжения не существует. Польша является страной, где озабочены благожелательным тоном Трампа относительно РФ", - говорится в публикации.
"Белый дом спрашивает у разведки информацию о вторжении верного союзника НАТО в Беларусь, которое существует только в воспаленном воображении Кремля", - отметил бывший аналитик разведки и офицер контрразведки Агентства национальной безопасности США Джон Шиндлер.
Американский журналист Дейн Тайнен считает, что это может быть "созданием почвы для оправдания путинской политики экспансии – для "защиты" Беларуси".