Полиция Грузии оцепила в Тбилиси здание Группы российских войск в Закавказье (ГРВЗ).

Как передает Газета.Ru, глава администрации министра внутренних дел Грузии Шота ХИЗАНИШВИЛИ подтвердил факт оцепления здания, однако отказался назвать причины этого.

"Тема важная, я не уполномочен делать заявление, с официальным заявлением выступит министр (внутренних дел) в 19.00", - сказал Ш.ХИЗАНИШВИЛИ.

В ГРВЗ подтвердили факт оцепления, но также не стали комментировать происходящее. В здании в настоящее время находится дежурный.

Ранее в среду российские миротворцы в селе Эредви в зоне грузино-осетинского конфликта разрушили бывшее здание батальона грузинских миротворцев. Сообщается, что российские военнослужащие вошли в деревню на бронетранспортерах и поломали здание.

По информации военных, они исполняли задание командующего миротворческими силами Марата КУЛАХМЕТОВА и объяснили свои действия тем, что нуждаются в строительных материалах.