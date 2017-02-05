Вооруженные силы Греции привели в состояние боевой готовности из-за провокаций турецких ВВС

Об этом со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве страны, сообщает британское издание The Times.

"Вооруженные силы были приведены в состояние боевой готовности, чтобы оценить степень их готовности к отражению турецких провокаций", - говорится в сообщении.

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По данным издания, подобные меры в Афинах приняли после ряда случаев вторжения турецких самолетов 1 февраля в воздушное пространство островов, принадлежащих Греции, расположенных в центральной и южной части Эгейского моря.