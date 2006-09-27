Польская оппозиция начала устанавливать палатки возле сейма

Перед зданием сейма (нижняя палата польского парламента) в Варшаве сегодня противники действующего правительства Ярослава КАЧИНСКОГО начали разбивать палаточный городок.

Как передает Газета.Ru, противники партии "Право и справедливость" в количестве около 200 человек собрались перед зданием сейма Польши. Они начали устанавливать палаточный городок. Митингующие требуют немедленной отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов.

К демонстрантам начали выходить политики различных партий. Среди митингующих находится один из лидеров Союза демократических левых сил Рышард КАЛИШ, бывший в свое время министром внутренних дел Польши.

В самом парламенте три фракции сейма требуют срочного созыва парламента: либеральная партия "Гражданская платформа", Союз демократических левых сил и Польская крестьянская партия.

Как сообщал УНИАН, толчком к политическому обострению стала скандальная видеозапись, которую показал крупнейший общенациональный телеканал TVN. В программе "Сейчас мы" во вторник вечером была показана запись, на которой глава кабинета премьер-министра (руководитель правительственной канцелярии) Адам ЛИПИНЬСКИЙ предложил депутату от партии "Самооборона" Ренате БЕГГЕР пост замминистра сельского хозяйства. За это Р.БЕГГЕР должна была покинуть "Самооборону" и перейти в партию "Право и справедливость", которой руководит Ярослав КАЧИНСКИЙ.

Позже выяснилось, что Р.БЕГГЕР согласилась участвовать в так называемой "журналистской провокации" телеканала, передает РИА «Новости».

После распада правящей в Польше правительственной коалиции ведущие политики партии "Право и справедливость" начали активное "перетягивание" депутатов сейма из других фракций, чтобы получить большинство во время голосования о доверии правительству.

В ночь на среду впервые в истории Польши в сейме прошла экстренная пресс-конференция, на которой крупнейшая оппозиционная парламентская партия - либеральная "Гражданская платформа" - потребовала созвать экстренное заседание парламента и проголосовать за самороспуск сейма и проведение досрочных выборов. Лидер "Гражданской платформы" Дональд ТУСК категорически потребовал немедленной отставки действующего правительства. "Это политическая коррупция, попытки перекупить депутатов высокими правительственными чиновниками аморальны", - сказал Д.ТУСК. По его мнению, в Польше "сложилась чрезвычайная ситуация".