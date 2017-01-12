США усилили санкции против КНДР

02:04, 12 января 2017
Мир
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Министерство финансов США ввело санкции против министерства труда, Госплана и семи чиновников КНДР. 

Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передает РБК.

В частности, под санкции попал министр государственной безопасности и младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, следует из сообщения.

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Санкции против чиновников и ведомств были введены в связи с нарушениями прав человека в стране и цензуры, отмечает Reuters.

Как сообщал УНИАН, глава Пентагона Эштон Картер заявил, что ядерные возможности Северной Кореи представляют "серьезную угрозу" для США.

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Теги: #КНДР