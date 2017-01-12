США усилили санкции против КНДР
02:04, 12 января 2017Мир
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Министерство финансов США ввело санкции против министерства труда, Госплана и семи чиновников КНДР.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передает РБК.
В частности, под санкции попал министр государственной безопасности и младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, следует из сообщения.
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Санкции против чиновников и ведомств были введены в связи с нарушениями прав человека в стране и цензуры, отмечает Reuters.
Как сообщал УНИАН, глава Пентагона Эштон Картер заявил, что ядерные возможности Северной Кореи представляют "серьезную угрозу" для США.
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