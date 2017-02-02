Die Welt: Американское столетие позади – что теперь?

Об этом пишет Михаэль Штюрмер в статье "Американское столетие позади – что теперь?", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Хроника: ровно сто лет назад Соединенные Штаты вступили в Великую войну за Европу, позже ставшую известной как Первая мировая война. Хотя за несколько месяцев до этого выборы в Конгресс выиграли противники интервенции.

Президент Вудро Вильсон обещал держать американцев подальше от боевых действий – только, чтобы сразу же нарушить обещание и помочь государствам Антанты одержать победу на европейских полях сражений, от Фландрии до пролива Дарданеллы.

"Четырнадцать пунктов" Вудро Вильсона – известный проект мирного договора и, в то же время, обоснование войны в торжественной форме послания к обеим палатам Конгресса. С его помощью президент Вильсон отправил страну на глобальную миссию, которая через год принесла победу, но в долгосрочной перспективе была обречена на провал из-за сверхразмера.

НАТО и План Маршалла

"Империальное перенапряжение", болезнь всех империй, в конце концов, настигло и Соединенные Штаты. Впервые это случилось, когда Сенат США отказался вступать в Лигу Наций, которая должна была стать американским средством от болезней мира, и оставил европейцев с их старыми демонами.

В 1945 и после этого все было по-другому, когда Соединенные Штаты вернули Западную Европу из царства мертвых и обеспечили Западу безопасность и процветание с помощью Организации Североатлантического договора, плана Маршалла, и своего практического идеализма.

Но то, что семьдесят лет назад было актом спасения, и с тех пор определяло рамки и суть Pax Americana (Американский мир), сейчас теряет свою силу и миротворческое значение. Наступило время большого поворота от удачи к несчастью, и Дональд Трамп является его нечестивым пророком, хотя большинство американцев боятся этого.

Почтенная конституция США

На протяжении столетия Соединенные Штаты определяли судьбу европейского континента: в основном, посредством масштабного развертывания, как в двух мировых войнах и холодной войне, или отступлений, как в межвоенный период – и сейчас.

Это странное стремление уйти от мира, на которое Трамп (долгое время недооцененный) намекал во время кампании, а затем стремительно реализовал на посту, не будет длиться вечно, потому что оно резко противоречит экономическим интересам и стратегическим инстинктам морской мировой державы.

Пока существует почтенная Конституции Соединенных Штатов, пока еще можно повернуть вспять процесс раскола и ослабления внутренних связей, и пока Америка остается способной к самокритике и раскаянию, есть надежда.

Военная мощь номер один

Но могут пройти годы и десятилетия, прежде чем Америка усвоит урок, что островная мировая держава может многое, но не может отвернуться от мира, который сейчас в опасности.

Речь идет о балансе и гегемонии, о мировом порядке или кипящем хаосе. Американский президент, к лучшему или к худшему, может многое – но он не может заставить ситуацию исчезнуть и делать вид, будто жизнь Америки проходит на другой планете.

Соединенные Штаты – по-прежнему военная мощь номер один в мире, то же самое можно сказать об экономике, инновациях и изобретениях. Америка, как и прежде, остается единственной сверхдержавой, Россия больше таковой не является, Китай еще не достиг такого статуса. А Европа, по крайней мере, в сфере внутренней и внешней безопасности, по-прежнему зависит от Соединенных Штатов.

У мировой державы не может быть частичной занятости или досрочного выхода на пенсию - или просто слишком резко возросших расходов. Поскольку природа и политика не терпят пустоты. В мире Дональда Трампа, все выглядит как сделка. У мировых держав, новых и старых, все по-другому.

Россия, несмотря на ВВП, как у Нидерландов, и зависимость от безрадостных цен на нефть, по-прежнему считает себя мировой державой и пытается действовать соответственно: "Новый порядок или никакого порядка" – так звучит ее девиз. Владимир Путин, опытный секретный агент, не склонный к сентиментальности, не предоставит человеку в Белом доме сто дней для обучения.

Во время избирательной кампании Дональд Трамп вел себя так, словно его опыта в заключении сделок и занимаемого поста достаточно, чтобы взяться за сложные конфликты в Европе и решить их. Но иллюзии Трампа не выдержали встречи с реальностью.

Отступление началось при Обаме

С Трампом или без него, Америка остается европейской державой. Однако, чем позже новая администрация осознает эту древнюю мудрость, тем более высокую и непредсказуемую цену придется заплатить.

Барак Обама в значительной степени удержал США от участия в жестокой игре за Сирию и близлежащие территории, - сказалась усталость от войн на Ближнем Востоке, и, в то же время, конфликт неизбежно требовал вмешательства, прямого или косвенного. И то, что Путин когда-нибудь безоговорочно оставит в покое Украину – и, возможно, Запад – требует большего оптимизма, чем допустимо.

После прихода Трампа к власти, то же самое можно сказать о гигантской китайской империи, которая, как и Россия, с горечью вспоминает долгую историю расставаний и оскорблений – неважно, со стороны европейских колониальных держав, России, Японии или США – из этого возникают масштабные моральные, военные и экономические претензии.

Китай снова хочет быть Поднебесной. Превращение некоторых непригодных рифов в Южно-Китайском море с помощью стали и бетона в непотопляемые авианосцы в якобы всегда принадлежавших Китаю прибрежных водах – это, скорее всего, только начало постоянных конфликтов с Америкой, гарантом и ведущей державой Тихоокеанского региона.

Что удерживает Запад?

Речь идет о существенных, не подлежащих обсуждению факторах, таких как свобода морей, сферы влияния и ядерные гарантии – важнее всего те, которые США в двустороннем порядке дали Японии на Дальнем Востоке (по аналогии с многосторонними в Европе через НАТО). Несложно представить, что думают в Японии о мире Трампа.

Прежде всего, Европа. Без Североатлантического договора и, что еще более важно, американских "сухопутных войск" в качестве первого препятствия и последнего предупреждения, европейской безопасности не существует.

Роковую ошибку допускает тот, кто думает, что разрушительное влияние Трампа в отношении лояльности НАТО можно компенсировать с помощью европейских усилий – недостатка в словах там никогда не было, чего не скажешь о действиях. Он ставит под угрозу то, что удерживает Запад, сначала НАТО, а затем – ЕС.