"Прокурор" Поклонская написала заявление об уходе
Наталья Поклонская, которая с 2014 года возглавляла "прокуратуру" в аннексированном Россией Крыму и была избрана депутатом Госдумы РФ от партии "Единая Россия" на непризнанных Украиной выборах, написала заявление об уходе со своего "поста".
"Поклонская здесь больше не работает", - цитирует ТАСС источник в надзорном ведомстве РФ.
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Отмечается, что сама Поклонская недоступна для комментариев, ее мобильный телефон выключен.
В "канцелярии" так называемой прокуратуры Крыма подтвердили информацию, что Поклонская там больше не работает.
Напомним, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что у избранных в оккупированном Крыму депутатов в российскую Государственную думу в Литве будет статус нежелательных лиц.
Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ, голосование проходило и на территории временно оккупированного Крыма.
В Госдуму РФ прошли четыре партии – "Единая Россия" (54,42% голосов), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) и "Справедливая Россия" (6,17%).
Верховная Рада Украины не признала легитимность выборов в Госдуму РФ седьмого созыва, признав их проведение нарушением Конституции и законодательства Украины, и призвала ООН, иностранные парламенты и международные организации не признавать легитимность этих выборов.