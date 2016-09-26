"Прокурор" Поклонская написала заявление об уходе

"Поклонская здесь больше не работает", - цитирует ТАСС источник в надзорном ведомстве РФ.

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Отмечается, что сама Поклонская недоступна для комментариев, ее мобильный телефон выключен.

В "канцелярии" так называемой прокуратуры Крыма подтвердили информацию, что Поклонская там больше не работает.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что у избранных в оккупированном Крыму депутатов в российскую Государственную думу в Литве будет статус нежелательных лиц.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ, голосование проходило и на территории временно оккупированного Крыма.

В Госдуму РФ прошли четыре партии – "Единая Россия" (54,42% голосов), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) и "Справедливая Россия" (6,17%).

Верховная Рада Украины не признала легитимность выборов в Госдуму РФ седьмого созыва, признав их проведение нарушением Конституции и законодательства Украины, и призвала ООН, иностранные парламенты и международные организации не признавать легитимность этих выборов.