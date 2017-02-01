Смоленская катастрофа: Польша подаст в Гаагу жалобу против России

Об этом сообщил в среду руководитель Министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает Польское радио.

О возможности подачи жалобы на расследование, среди прочего, в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, и возбуждение дела против России за то, что она отказывается вернуть собственность Польши (обломки президентского самолета Ту-154М - Ред.), министр заявлял еще в 2015-м году.

По его словам, до сих пор Польша пыталась решить эту проблему другими методами.

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"Сначала мы пытались – в течение года - проверить, есть ли возможность напрямую договориться с россиянами. Россияне, как вы знаете, реагировали негативно, иногда высокомерно. (...) Мы также пытались получить поддержку от некоторых наших союзников, учреждений, к которым мы принадлежим", - подчеркнул глава польского МИД.

"Однако поскольку дело длится уже семь лет, наши возможности исчерпаны. В связи с этим фактически сейчас идет процесс оформления жалобы в Международный суд, и в ближайшее время мы эту жалобу представим", - сказал Ващиковский.

Он добавил, что точный срок подачи жалобы зависит от юристов, однако "это могут быть дни или недели".

Ранее российские власти передали Польше записи речевого самописца польского президентского самолета Ту-154 под Смоленском.