Смоленская катастрофа: Россия передала Польше записи переговоров из самолета Качиньского

Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Польше.

Отмечается, что записи речевого самописца польского президентского самолета "неоднократно проверялись в присутствии польских представителей с участием польских экспертов".

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"После дополнительных шумоочисток были переданы польской стороне для проведения фоноскопических экспертиз и составления стенограммы переговоров", - говорится в сообщении, при этом дата передачи записей не указана.

Напомним, 10 апреля 2010 года польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился во время захода на посадку на военном аэродроме в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катынской трагедии.

Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой. Польская и российская комиссии авиационных экспертов называли основной причиной катастрофы ошибку пилотов.

Сторонники польской партии "Закон и справедливость" (PiS), соучредителем которой был Лех Качинский, убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь польского президента. Вскоре Польша возобновила расследование катастрофы.