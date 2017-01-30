В Нигерии скончался многоженец-рекордсмен: после смерти оставил 130 жен и более 200 детей

Об этом пишет Русская служба BBC.

Мохаммед Белло Абубакар умер в своем доме в субботу от заболевания, которое не называется. На его похороны в воскресенье собралась огромная толпа людей.

Как сообщает газета Nigeria's Daily Trust, в 2008 году, когда Абубакар стал медийной личностью, у него было 86 жен, а на момент смерти - уже 130.

По данным газеты, некоторые его супруги беременны. Издание пишет, что у проповедника остались 203 ребенка.

Несколько жен проповедника девять лет назад рассказали Би-би-си, что познакомились с Мохаммедом Абубакаром, когда пришли к нему с надеждой получить исцеление от мучивших их болезней. С их слов, благодаря помощи Абубакара они действительно избавились от своих недугов.

"Я их не ищу, они сами приходят ко мне. Я воспринимаю это как веление Аллаха и просто женюсь на них", - рассказывал проповедник. Многие из его жен гораздо младше его детей.

Одна из жен проповедника, Ганиат, рассказала Би-би-си, что познакомилась с Мохаммедом Абубакаром, когда еще была школьницей - мать привела ее к проповеднику, чтобы получить совет в лечении болезни. После консультации последовало предложение о замужестве.

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"Я ответила, что не могу выйти замуж за пожилого человека, но он сказал, что так велит Аллах", - рассказывала Ганиат в 2008 году. На тот момент она была замужем за проповедником 20 лет.

Большинство мусульманских богословов сходятся во мнении, что Коран разрешает мусульманину иметь не более четырех жен, при условии, что он сможет их обеспечивать и уделять им равное внимание. Однако Абубакар ссылался на то, что Коран не предусматривает наказание для человека, у которого больше четырех жен