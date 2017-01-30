Десятки тысяч людей вышли на улицы в США против иммиграционных ограничений
Десятки тысяч людей вышли 29 января на улице более 15 американских городов, выступая против новых иммиграционных ограничений, введенных президентом Дональдом Трампом.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Демонстранты собрались в Бэттери-парке в Нью-Йорке, чтобы осудить указ об ограничении на въезд в США мигрантов и беженцев из семи преимущественно мусульманских стран.
Читайте также"Я тоже беженец": сооснователь Google пришел на митинг против Трампа (фото)
Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, выступая перед активистами, назвал указ «неамериканским».
«То, о чем мы здесь говорим, является вопросом жизни и смерти для многих людей», – сказал Шумер.
Более 10 человек пришли в центр Бостона с протестами.
Тысячи недовольных иммиграционными ограничениями собрались и у Белого дома в Вашингтоне, скандируя: «Позвольте им въехать», кто кричал – «Мы все – мусульмане».
Люди в американской столице прошли шествием к отелю Трампа, расположенному в нескольких кварталах от Капитолия.
Митинги также запланированы и в других американских городах, в частности Хьюстоне, Детройте, Сент-Луисе и Лос-Анджелесе.
Сообщается, что новые иммиграционные ограничения уже привели к задержанию или депортации сотен людей, прибывающих в аэропорты США.