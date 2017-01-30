Десятки тысяч людей вышли на улицы в США против иммиграционных ограничений

Об этом сообщает Радио Свобода.

Демонстранты собрались в Бэттери-парке в Нью-Йорке, чтобы осудить указ об ограничении на въезд в США мигрантов и беженцев из семи преимущественно мусульманских стран.

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Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, выступая перед активистами, назвал указ «неамериканским».

«То, о чем мы здесь говорим, является вопросом жизни и смерти для многих людей», – сказал Шумер.

Более 10 человек пришли в центр Бостона с протестами.

Тысячи недовольных иммиграционными ограничениями собрались и у Белого дома в Вашингтоне, скандируя: «Позвольте им въехать», кто кричал – «Мы все – мусульмане».

Люди в американской столице прошли шествием к отелю Трампа, расположенному в нескольких кварталах от Капитолия.

Митинги также запланированы и в других американских городах, в частности Хьюстоне, Детройте, Сент-Луисе и Лос-Анджелесе.

Сообщается, что новые иммиграционные ограничения уже привели к задержанию или депортации сотен людей, прибывающих в аэропорты США.