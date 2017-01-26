Трамп считает пытки эффективным средством ведения допросов

Об этом он заявил в интервью ABC News, передает Медуза.

Он пояснил, что на днях спросил у высокопоставленных сотрудников спецслужб, работают ли пытки. «Ответ был: да, безусловно», — рассказал президент США.

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Трамп добавил, что, по его мнению, «бороться с огнем нужно с помощью огня», и привел в пример убийства террористами христиан на Ближнем Востоке.

В то же время президент подчеркнул, что будет полагаться в этом вопросе на мнение своей команды, прежде всего, министра обороны Джеймса Мэттиса и директора ЦРУ Майка Помпео.

Как указывает ABC News, ранее сам Трамп цитировал мнение Мэттиса о бесполезности пыток. Помпео во время слушаний в Сенате заявил, что «не может себе представить», что Трамп прикажет вернуться к использованию силовых методов ведения допросов.

Напомним, в ходе предвыборной кампании Трамп высказывался в пользу использования пыток водой «и не только». В своих публичных выступлениях он утверждал, что пытки работают и «только дурак может думать, что нет».