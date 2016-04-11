Глава ЦРУ исключает применение пыток водой сотрудниками ведомства

Об этом NBC News заявил директор управления Джон Бреннан, передает РБК.

«Я не соглашусь использовать некоторые из этих методов и тактик, обсуждение которых я слышал, так как эта организация (ЦРУ) должна развиваться», - сказал Бреннан.

«Безусловно, я бы не согласился на то, чтобы какой-либо офицер ЦРУ использовал имитацию утопления снова», - добавил он.

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ЦРУ использовало пытки водой после терактов 11 сентября 2001 года, однако в 2009 году президент Барак Обама наложил на них и другие жесткие методы запрет. При этом Бреннан ранее оправдывал эти способы, заявляя, что они были полезными и использовались, чтобы обнаружить местоположение главы «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена.

Вопрос использования пыток водой недавно поднял кандидат в президенты США Дональд Трамп. Он заявил, что в случае победы на выборах вновь сделает законными этот и другие жесткие методы допроса. Его соперник Тед Круз подчеркнул, что не считает waterboarding пыткой, однако сказал, что не вернет его «в любом варианте широко распространенного применения». Впрочем, Круз добавил, что собирается «использовать любые усовершенствованные методы допроса, чтобы сохранить эту страну безопасной».

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Во время пытки водой допрашиваемого кладут на спину, его лицо накрывают тканью, которая закрывает дыхательные пути, после чего его поливают водой. В результате ему кажется, что он тонет.