В США радиостанция отказалась пускать в эфир песни Мадонны из-за ее критики в адрес Трампа

В США радиостанция HITS 105 в штате Техас запретила пускать в ротацию на своих волнах песни известной поп-певицы Мадонны. Об этом сообщается на странице радиостанции в Facebook.

Отмечается, что такое решение было принято в качестве ответа певице на ее выступление в Вашингтоне на Марше женщин с критикой Дональда Трампа.

Топ-менеджер радиостанции Терри Томас заявил, что «решение запретить все песни Мадонны на HITS 105 не касается политики, это вопрос патриотизма».

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В заявлении радиостанции сообщается, что песни Мадонны выключили с эфира на неопределенный срок.

Он призвал другие радиостанции последовать их примеру и отправить, таким образом, «мощное экономическое послание» певице.

Как сообщал УНИАН ранее, известная певица Мадонна была среди множества знаменитостей, которые присоединились к Маршу женщин в Вашингтоне в субботу, в знак солидарности с тысячами женщин, которые протестовали после инаугурации президента Дональда Трампа.

Певица, которая выражала свою неприязнь к Трампу с самого начала предвыборной кампании, вышла на сцену в Вашингтоне, заявив: "Добро пожаловать в революцию любви, в восстание, в наш отказ, как женщины, принимать этот новый век тирании, где не только женщины находятся в опасности, но все маргинализированные люди".

"Понадобился этот ужасающий момент темноты, чтобы разбудить нас... Кажется, будто мы все пошатнулись в ложное чувство комфорта, что справедливость восторжествует и что добро в конце концов победит", – отметила она.