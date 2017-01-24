12 спален, бассейн и зал со сладостями: в Лос-Анджелесе продается самый дорогой дом в истории США (видео)

В американском городе Лос-Анджелесе выставили на продажу дом, который является самым дорогим в истории США, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что общая площадь дома составляет более 3 500 квадратных метров.

В доме насчитывается 12 спален и 21 ванная комната. В зоне развлечений обустроен кинотеатр, бассейн, боулинг, а также зал со сладостями.

Читайте такжеОсобняк из фильма "Крестный отец" выставлен на продажу

В цену также включено вертолет, коллекцию автомобилей, стоимостью 30 миллионов долларов, а также более 100 произведений искусства.

Общая стоимость особняка составляет 250 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН ранее, в Лос-Анджелесе продали особняк основателя Playboy за $100 млн, покупателем стал топ-менеджер Metropoulos & Co. Дарен Метропулос, который живет по соседству.

Отмечается, что это стало самой высокой ценой когда-либо заплаченной за особняк в Лос-Анджелесе. Согласно условиям продажи, в доме останется жить 90-летний основатель журнала Playboy Хью Хефнер. При этом Playboy будет выплачивать Метропулосу по $1 млн в год на содержание дома.