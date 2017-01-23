В Китае готовы взять на себя мировое лидерство в случае необходимости

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Business Insider,

Как сообщает Business Insider, представитель Министерства иностранных дел Китая Чжан Цзюнь во время Всемирного экономического форума в Давосе прокомментировал политику нового президента США и призвал страны противостоять изоляции, тем самым давая сигнал об усилении роли Пекина на мировой арене.

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По словам самого Цзюня, в общем Китай не хочет брать на себя мировое лидерство, но может это сделать в случае необходимости.

"Если бы кто-то сказал мне, что Китай стремится занять ведущую роль в мире, я бы сказал, что не Китай спешит это сделать, а ведущие страны уступают, оставляя место для Китая. Если Китаю нужно будет играть ведущую роль, то он выполнит этот долг", — отметил дипломат.

Как сообщал УНИАН ранее, председатель КНР Си Цзиньпин во время своего выступления в ООН в Женеве заявил, что Китай будет стремиться построить новую модель отношений с США и «стратегическое партнерство» с Россией.