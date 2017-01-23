В Китае готовы взять на себя мировое лидерство в случае необходимости
Китайский дипломат решил ответить на громкое заявление президента США Дональда Трампа во время его инаугурационной речи, в которой он пообещал поставить "Америку превыше всего".
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Business Insider,
Как сообщает Business Insider, представитель Министерства иностранных дел Китая Чжан Цзюнь во время Всемирного экономического форума в Давосе прокомментировал политику нового президента США и призвал страны противостоять изоляции, тем самым давая сигнал об усилении роли Пекина на мировой арене.
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По словам самого Цзюня, в общем Китай не хочет брать на себя мировое лидерство, но может это сделать в случае необходимости.
"Если бы кто-то сказал мне, что Китай стремится занять ведущую роль в мире, я бы сказал, что не Китай спешит это сделать, а ведущие страны уступают, оставляя место для Китая. Если Китаю нужно будет играть ведущую роль, то он выполнит этот долг", — отметил дипломат.
Как сообщал УНИАН ранее, председатель КНР Си Цзиньпин во время своего выступления в ООН в Женеве заявил, что Китай будет стремиться построить новую модель отношений с США и «стратегическое партнерство» с Россией.