Российские боевые корабли проведут учения у берегов Японии

Сегодня, 23 января, отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России проводит совместные учения в Японии вблизи порта Майдзуру вместе с японскими силами самообороны. Об этом сообщает «Еспресо» со ссылкой на сообщение посольства России в Токио.

В посольстве отметили, что большой противолодочный корабль Адмирал Трибуц и большой морской танкер Борис Бутома прибыли в Японию еще 21 января.

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"Сейчас в заливе Вакаса идут совместные маневры и обучение, и, если погода позволит, будут проведены также учения и по поиску и спасению", – добавили в посольстве.

С японской стороны в маневрах задействованы эсминец-вертолетоносец Хюга и корабль обеспечения Хиути.

Как сообщал УНИАН ранее, Россия и Сирия подписали соглашение о размещении ВМФ России в районе порта Тартус сроком на 49 лет.

Соглашение автоматически продлевается на последующие 25 лет, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить ее действие, отмечается в документе. Максимальное количество военных кораблей России, которым разрешено одновременно находиться в порту - 11 единиц, включая корабли с ядерной энергетической установкой.