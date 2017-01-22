Израиль расширяет программу развития поселений в Восточном Иерусалиме

Их будут возводить в трех израильских поселениях. С соответствующим заявлением выступил на одном из радиоканалов Израиля представитель местной власти Мейр Тургеман, ответственный за архитектуру и планирование в городе, передает DW.

По его словам, выдачу разрешений оттягивали до завершения работы администрации Барака Обамы.

Бывший президент США и его команда резко критиковали позицию Израиля относительно программы поселений в населенном палестинцами Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

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Отмечается, что на сегодняшний день более 200 тыс. еврейских поселенцев живут в занятой Израилем в 1967 году восточной части Иерусалима. Еще около 430 тыс. еврейских поселенцев живут на Западном берегу реки Иордан.

До своей инаугурации нынешний президент США Дональд Трамп резко критиковал политику администрации Обамы, касающуюся Израиля. В частности, и за то, что представитель США в Совете безопасности ООН не наложил вето на резолюцию Совбеза, осуждающую политику развития израильских поселений на палестинских территориях.

Как сообщал УНИАН, Совет безопасности ООН 23 декабря 2016 года принял резолюцию, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.

Резолюцию поддержали 14 членов Совбеза, американская сторона воздержалась.

Израиль отказался выполнять принятую резолюцию Совета безопасности ООН.