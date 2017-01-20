В сети запустили счетчик обратного отсчета времени до следующего дня инаугурации президента США

В сети появился счетчик, который отсчитывает время до следующего дня инаугурации президента США. Счетчик на своей странице в Facebook опубликовал BuzzFeed.

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Счетчик отсчитывает время до секунд.

Согласно счетчику, до следующей инаугурации осталось 3 года, 11 месяцев и 30 дней.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Соединенных Штатах Америки состоялась церемония принятия присяги новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

После традиционной процедуры сложения присяги Дональд Трамп вступил в должность президента Соединенных Штатов Америки.