В сети запустили счетчик обратного отсчета времени до следующего дня инаугурации президента США
21:24, 20 января 2017Мир
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Счетчик отсчитывает время до секунд.
Мелания Трамп и Дональд Трамп / REUTERS
В сети появился счетчик, который отсчитывает время до следующего дня инаугурации президента США. Счетчик на своей странице в Facebook опубликовал BuzzFeed.
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Счетчик отсчитывает время до секунд.
Согласно счетчику, до следующей инаугурации осталось 3 года, 11 месяцев и 30 дней.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Соединенных Штатах Америки состоялась церемония принятия присяги новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.
После традиционной процедуры сложения присяги Дональд Трамп вступил в должность президента Соединенных Штатов Америки.
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