Исполнительницу хита Lambada грабители заживо сожгли в автомобиле

Полиция Бразилии задержала трех человек, которых подозревают в ограблении, передает NEWSru.com, предполагаемые убийцы 63-летней артистки заключены под стражу. Им грозит 30 лет лишения свободы.

Одним из фигурантов уголовного дела оказался 23-летний сотрудник принадлежавшего певице отеля. Он пришел на место происшествия и выглядел взволнованным, что вызвало подозрения полицейских. Его допросили, и он сознался в причастности к преступлению - злоумышленник впустил в здание гостиницы своих соучастников.

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Во второй половине дня 19 января был схвачен второй подозреваемый, которого считают наиболее активным исполнителем преступления. Затем в руки полиции попал третий соучастник. В рамках расследования найден нож, использованный при нападении, и похищенный керамический сосуд.

Обгоревший труп певицы был найден в ночь на четверг, 19 января, на заднем сиденье ее собственной машины рядом с принадлежавшей ей гостиницей в Рио-де-Жанейро. Там же, в сгоревшем автомобиле, обнаружен газовый баллон.

По рассказам свидетелей, ночью от двух до четырех человек проникли в здание отеля, где также проживала Браз. Они ранили ее ножом, а также избили палкой. Артистку затолкали в автомобиль Honda Civic и подожгли его, а затем нападавшие устроили пожар в здании.

Один из сотрудников гостиницы около 3:40 позвонил в службу спасения, когда почувствовал запах дыма и услышал крики Браз о помощи.

По версии полиции, преступники сначала не собирались убивать певицу, однако она оказала отчаянное сопротивление и громко кричала. Кроме того, у автомобиля Браз обнаружились неполадки в работе двигателя. После этого грабители и решили поджечь машину с пленницей, чтобы избавиться от улик.

Добычей грабителей стали 15 тысяч реалов (почти 4,7 тысячи долларов). Также злоумышленники похитили золотой диск, полученный Браз за исполнение знаменитой "Ламбады", и фарфоровую посуду.

Лоалва Браз родилась в 1953 году в Рио-де-Жанейро и начала музыкальную карьеру в возрасте 13 лет. Ее отец был руководителем оркестра народных инструментов, а мать - пианисткой. Браз подолгу жила в Швейцарии и Франции, где стала солисткой франко-бразильской поп-группы Kaoma ("Каома"). В 1989 году коллектив записал песню "Ламбада", которая заняла первые строчки в хит-парадах многих стран. Группа продала более 25 млн пластинок по всему миру, более 80 дисков получили золотой и платиновый статус. "Ламбада" завоевала популярность в 116 странах.

В 1999 году Браз покинула группу Kaoma. Она жила в Париже и была членом Французской академии искусств. Позднее латиноамериканка вернулась на родину. В Рио Лоалва Браз занималась сольной карьерой и управляла небольшим отелем на побережье.