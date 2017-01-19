Под Рио-де-Жанейро найдена мертвой исполнительница легендарного хита Lambada (видео)

17:14, 19 января 2017
Мир
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В Бразилии найдена мертвой исполнительница легендарного хита Lambada Лоалва Браз.

Браз

Об этом сообщает портал UOL.

По информации издания, обгоревший труп певицы был обнаружен в ее машине под Рио-де-Жанейро. Полиция рассматривает версию убийства.

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В доме Браз незадолго до ее гибели видели двух неизвестных.

Браз родилась в 1953 году в Бразилии. Всемирную известность она получила после переезда во Францию, где стала солисткой группы Kaoma. В 1989 году коллектив выпустил песню Lambada, которая возглавила хит-парады многих стран. В последние годы исполнительница проживала в Рио-де-Жанейро, ей принадлежал небольшой отель на побережье штата.

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Теги: #Бразилия#Lambada#Лоалва Браз#певица