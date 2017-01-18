Более 50 конгрессменов объявили бойкот инаугурации Трампа

Об этом сообщает Би-Би-Си.

Ранее церемонию инаугурации, которая должна пройти 20 января, собирались бойкотировать 26 конгрессменов.

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Многие конгрессмены объясняют свое решение спором Трампа с конгрессменом Джоном Льюисом, который является известным борцом за гражданские права. Льюис для многих американцев стал героем.

Льюис назвал Трампа "нелегитимным президентом" из-за вмешательства России в ход избирательной кампании.

В ответ Трамп написал в "Твиттере": "Все это болтовня, болтовня, болтовня - и никаких действий или результата".