В Кремле накануне инаугурации Трампа заявили о готовности к сокращению ядерных вооружений

Об этом сообщает Reuters.

"Российская сторона всегда выступала за пропорциональный и справедливый процесс ядерного разоружения", – заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время телефонной конференции. "Он (процесс ядерного разоружения – ред.) не может быть непропорциональным", – добавил Песков.

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Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама на последней пресс-конференции в качестве лидера заявил, что россияне продемонстрировали нежелание вести переговоры по поводу ядерного разоружения.

Напомнив о договоре СНВ-3, который был подписан в Праге в 2010 году, Обама заявил: "Я говорил президенту России, что готов к дальнейшим шагам, но россияне не желали вести переговоры".