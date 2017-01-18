Обама рассказал, чем будет заниматься после президентства

Президент Барак Обама рассказал о ближайших планах на будущее после окончания срока своего президентства. Об этом он заявил во время своей последней пресс-конференции на этом посту.

Обама заявил, что сейчас он хочет больше времени проводить "со своими девочками», имея в виду своих дочерей и жену Мишель, с которой Обама в этом году будет праздновать 25-летие совместной жизни.

Читайте такжеОбама смягчил приговор информатору Wikileaks Челси Мэннинг

«Сейчас я хочу посвятить время нашей семейной жизни. У нас скоро 25-летие свадьбы», - сказал Обама, добавив «я хочу проводить столь драгоценное время со своими девочками».

Кроме того он отметил, что хотел бы "побыть в тишине".

Однако, Обама также заявил, что будет присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа с которым у него "рабочие отношения".

Напомним, сегодня президент США Барак Обама дает последнюю пресс-конференцию на посту президента США. Трансляция происходит на канале Белого Дома в YouTube.

"Я жду от вас сложных вопросов", - сказал Обама журналистам.

Обама был избран президентом США в 2008 году, он баллотировался от Демократической партии.