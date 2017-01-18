Обама дал последнюю пресс-конференцию на посту президента США (видео)

21:35, 18 января 2017
Мир
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Последняя пресс-конференция уходящего президента США Барака Обамы состоялась 18 января в Белом Доме.

Барак Обама / REUTERS

Барак Обама в последний раз провел пресс-конференцию в должности президента США. Трансляция велась на канале Белого Дома в YouTube.

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"Я жду от вас сложных вопросов", - сказал Обама журналистам в начале мероприятия.

Напомним, Обама был избран президентом США в 2008 году, он баллотировался от Демократической партии. 

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Теги: #Трамп#США#Обама