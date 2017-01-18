Правительство ФРГ определилось с датой выборов в бундестаг, Меркель ожидает жесткая кампания – Reuters

Как пишет агентство Reuters, канцлер Ангела Меркель, что будет претендовать на четвертый срок на посту главы правительства, будет бороться с антииммигрантской партией «Альтернатива для Германии».

Пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт сообщил в Twitter, что кабинет предложил эту дату президенту, который принимает окончательное решение и имеет привычку соглашаться с предложением правительства.

Меркель придется столкнуться с жесткой предвыборной кампанией на фоне наплыва миллионов мигрантов из стран Ближнего Востока, Африки и других стран.

Опасения по поводу интеграции многочисленных иммигрантов и ухудшение ситуации с безопасностью, пошатнули ее популярность и подняли рейтинг антиммигрантской партии «Альтернатива для Германии», которая, как ожидается, получит достаточное количество голосов, чтобы преодолеть 5-процентный барьер для вхождения в федеральный парламент.

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Согласно опросу Forsa для немецкого журнала Stern, что был обнародован в среду, консервативный блок Меркель – христианские демократы и их баварская «дочерняя партия» Христианско-социальный союз, – сейчас имеет 38 процентов голосов, что на один пункт выше, чем результат предыдущего опроса.

Популярность социал-демократов (СДПГ), младших партнеров в правящей коалиции, также выросла на один пункт – до 21 процентов, в то время как «Альтернатива для Германии» потеряла один процент, получив 11 %.

Опрос, опубликованный ранее в этом месяце показал, что политика в отношении беженцев будет большой проблемой для избирателей, отмечает агентство.

Как сообщал УНИАН, в Германии начали усиливать мощность вычислительного центра для отражения возможных кибератак во время выборов в бундестаг.