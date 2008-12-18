Солана увидел позитив в отношениях ЕС и Беларуси

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней и безопасности политики Хавьер СОЛАНА приветствует решение власти Беларуси зарегистрировать движение одного из оппозиционных лидеров страны Александра МИЛИНКЕВИЧА “За свободу”.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщила спикер Х.СОЛАНЫ Кристина ГАЙАК.

“Вопрос законодательных прав организаций гражданского общества сыграл важную роль в диалоге между ЕС и Беларусью”, - отметила К.ГАЙАК.

Она также отметила, что по убеждению Х.СОЛАНЫ, решение по поводу движения “За свободу” - важный шаг, который поддержит позитивное развитие отношений между ЕС и Беларусью, возобновившихся после освобождения в августе этого года властью Беларуси всех международно-признанных политических узников.

Министерство юстиции Беларуси передало официальное свидетельство о регистрации 17 декабря. Решение о создании организации было одобрено 23 октября в Могилеве на учредительной конференции.