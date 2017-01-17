В Давосе открывается 47-й Всемирный экономический форум

Он пройдет с 17 по 20 января под заглавием «Чуткое и ответственное руководство».

Как ожидают организаторы, в этом году форум соберет рекордное число участников, около 3 тыс. тысяч представителей власти, международных организаций, бизнеса, гражданского общества со всего мира. Также на форуме будут присутствовать представители ведущих международных организаций, таких как, ООН, ВТО, МВФ.

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Во время форума состоится около 400 сессий в четырех направлениях: переосмысление глобального сотрудничества, реформирование капитализма, оживление глобальной экономики и подготовка к четвертой промышленной революции.

Как сообщал УНИАН, Украину на форуме представит президент Петр Порошенко.

Ранее пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что Порошенко будет иметь широкую программу на Всемирном экономическом форуме. Но участвовать в завтраке, организованном Виктором Пинчуком, он не будет.

Также от Украины форум посетит министр финансов Александр Данылюк. В ходе визита в Давос он примет участие во встречах Порошенко с руководством МВФ и ЕБРР, а также проведет двусторонние встречи с главами Еврокомиссии, Всемирного банка, министрами финансов других стран и с международными инвесторами.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в этом году не будут принимать участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Кроме того, не будет принимать участие в работе форума премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Вместе с тем, в этом году форум впервые посетит глава Китайской Народной Республики, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.