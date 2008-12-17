Среди погибших в автокатастрофе в Израиле есть украинка

Среди погибших 16 декабря в результате падения в пропасть автобуса вблизи израильского города Ейлат, который перевозил российских туроператоров, была гражданка Украины (постоянное место проживания - Санкт-Петербург).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге, консульское учреждение установило контакт с родными погибшей.

Посольству Украины в Государстве Израиль дано поручение предоставить всестороннее содействие и помощь в организации отправки тела погибшей гражданки Украины. В данное время решается вопрос о месте ее захоронения.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Израиле, Генконсульстве Украины в Санкт-Петербурге и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в Израиле автобус с туристами из России перевернулся и упал в пропасть на трассе между Мицпе-Рамоном и Ейлатом. 30 человек погибли.