Сербия официально угрожает применить войска против Косово

Об этом после остановки сербского поезда на границе с краем заявил президент Сербии Томислав Николич.

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"Если сербов будут убивать, мы направим армию", - цитирует Николича "Немецкая волна".

Причиной нового обострения между двумя странами стало то, что накануне Сербия после 18-летнего перерыва собиралась возобновить железнодорожное сообщение с севером Косово.

Издание отмечает, что утром в субботу, 14 января, с центрального вокзала Белграда отправился приобретенный в России и окрашенный в цвета сербского флага поезд, вагоны которого снаружи были расписаны лозунгом "Косово - это Сербия" на разных языках. Внутри вагоны украсили изображениями икон из косовских сербских православных монастырей.

Поезд следовал в город Косовска-Митровица на севере Косово, населенном преимущественно сербами, однако после резкой реакции косоваров сербский премьер-министр Александар Вучич распорядился остановить его перед границей.

В то же время dpa сообщает, что поезд на границе остановили албанские полицейские по приказу президента Косово Хашима Тачи. Обе стороны мотивировали свои решения попыткой предотвратить столкновения.

Приштина призвала вмешаться и Европейский Союз. Уполномоченная косовского правительства по переговорам с Сербией Эдита Тахир заявила, что возобновление железнодорожного сообщения доказывает, что Сербия намерена дестабилизировать Косово.