Турция отвергает идею США пригласить курдов на переговоры по Сирии
Комментируя идею о необходимости участия курдских боевиков в мирных переговорах по Сирии, глава МИД Турции сказал: "Пусть тогда США пригласят к диалогу и "Исламское государство".
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отверг идею представителя Госдепартамента США Марка Тонера по привлечению сирийского ответвления террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) к переговорному процессу по Сирии.
Как сообщает агентство "Анадолу", министр выступил с резкой критикой позиции Вашингтона.
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Комментируя слова Тонера о необходимости участия РПК в мирных переговорах по Сирии, Чавушоглу сказал: "Пусть тогда США пригласят к диалогу и "Исламское государство".
Как сообщал УНИАН, переговоры по Сирии пройдут в Астане 23 января.
В конце 2016 года Россия совместно с турецкой стороной выступила гарантом перемирия в Сирии, введенного с 30 декабря, однако режим тишины неоднократно нарушали сирийские правительственные войска, через что часть повстанцев заявила о прекращении подготовки к мирным переговорам.
Москва и Тегеран являются близкими сторонниками президента Башара аль-Асада, способствуя сохранению его режима военными методами. Анкара же оказывает помощь оппозиционным силам в борьбе против джихадистов, одновременно противодействуя отрядам курдских повстанцев.