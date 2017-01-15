Турция отвергает идею США пригласить курдов на переговоры по Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отверг идею представителя Госдепартамента США Марка Тонера по привлечению сирийского ответвления террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) к переговорному процессу по Сирии.

Как сообщает агентство "Анадолу", министр выступил с резкой критикой позиции Вашингтона.

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Комментируя слова Тонера о необходимости участия РПК в мирных переговорах по Сирии, Чавушоглу сказал: "Пусть тогда США пригласят к диалогу и "Исламское государство".

Как сообщал УНИАН, переговоры по Сирии пройдут в Астане 23 января.

В конце 2016 года Россия совместно с турецкой стороной выступила гарантом перемирия в Сирии, введенного с 30 декабря, однако режим тишины неоднократно нарушали сирийские правительственные войска, через что часть повстанцев заявила о прекращении подготовки к мирным переговорам.

Москва и Тегеран являются близкими сторонниками президента Башара аль-Асада, способствуя сохранению его режима военными методами. Анкара же оказывает помощь оппозиционным силам в борьбе против джихадистов, одновременно противодействуя отрядам курдских повстанцев.