Переговоры по Сирии пройдут в Астане 23 января - глава МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры о мирном урегулировании войны в Сирии состоятся 23 января в Астане (Казахстан).

Об этом передает Deutsche Welle.

"Мы напряженно будем работать ради политического решения", - заявил Чавушоглу.

Также он сказал, что войска президента Сирии Башара аль-Асада должны соблюдать перемирие так же, как и боевики-шииты, которых поддерживает Иран и которые выступают на стороне Асада.

Вместе с тем Турция предостерегает от возможного провала мирного процесса, вероятно, ссылаясь на недавние заявления оппозиционных режиму Асада повстанцев о нарушении военными режима тишины.

"Если мы не остановим увеличение нарушений (перемирия), процесс в Астане может провалиться", - заявил турецкий министр.

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Турция в ближайшее время ожидает прибытия в Анкару российских экспертов для подготовки к переговорам. В конце 2016 года Россия совместно с турецкой стороной выступила гарантом перемирия в Сирии, введенного с 30 декабря, однако режим тишины неоднократно нарушали сирийские правительственные войска, из-за чего часть повстанцев заявила о приостановке подготовки к мирным переговорам.

Москва и Тегеран являются близкими сторонниками Башара аль-Асада, способствуя сохранению его режима военными методами. Анкара же оказывает помощь оппозиционным силам в борьбе против джихадистов, одновременно противодействуя отрядам курдских повстанцев.