Берлин планирует принять российского министра в обход санкций – СМИ

Немецкие СМИ сообщают, что ФРГ планирует в обход санкций, принять в Берлине главу Минсельхоза РФ Александра Ткачева, пишет Европейская правда.

По информации немецких СМИ, Ткачев прибудет в Берлин 22 января и будет гостем министерства иностранных дел Германии.

Читайте такжеВ Сенате США представили законопроект о санкциях в отношении РФ за кибератаки

Кроме того сообщается, что для того, чтобы российский министр посетил Берлин, Германия использует очень широкую интерпретацию статьи 1 (4) решения Совета ЕС, в частности, встреча министров будет приравниваться к мероприятию под эгидой ОБСЕ, что позволяет ограниченное присутствие в стране человека из санкционного списка.

Как сообщал УНИАН, президент Французской Республики Франсуа Олланд считает важным поддержание диалога с Российской Федерацией, но выступает против возможных уступок в вопросах "наших интересов и принципов".

Он отметил, что «недостаточно постоянно повторять» о необходимости вести диалог с Россией, чтобы решить конфликты, в частности сирийский и украинский.