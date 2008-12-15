Россия надеется, что Украина поддержит инициативу Медведева

В российском МИДе надеются, что Украина поддержит инициативу Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о подготовке нового Договора о европейской безопасности.

Такое предложение сделал сегодня в Киеве на политических межмидовских консультациях заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий КАРАСИН на встрече с первым заместителем министра иностранных дел Украины Юрием КОСТЕНКО, сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД РФ.

Согласно сообщению, на встрече состоялся «обстоятельный и откровенный» обмен мнениями по ключевым вопросам повестки дня украинско-российских отношений и важнейшим международным проблемам.

«Российская сторона выразила надежду на активное подключение Украины к совместной работе над реализацией идеи о подготовке нового Договора о европейской безопасности», - говорится в сообщении.

Российская делегация также проинформировала украинскую сторону о своих шагах по выстраиванию межгосударственных связей с Абхазией и Южной Осетией и позиции по вопросам безопасности в Закавказье.

Стороны также обсудили также график предстоящих российско-украинских политических контактов.