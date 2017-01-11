Трамп заявил, что боится микробов

Об этом он заявил в ходе своей первой пресс-конференции после выборов.

"Я был в России несколько лет назад на конкурсе "Мисс вселенная". Я говорил многим людям "будьте осторожны", потому что вы можете себя увидеть по телевизору. Я на самом деле микробов боюсь, на самом деле", - иронично сказал Трамп, комментируя доклад спецслужб США о возможной слежке в России.

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Ранее сообщалось, что секретная часть доклада, представленного американской разведкой на прошлой неделе Бараку Обаме и Дональду Трампу, включала информацию о том, что российские спецслужбы заявляют, что обладают информацией, компрометирующей избранного президента США.

В докладе также говорится, что предвыборный штаб Трампа контактировал с российскими спецслужбами. Избранный президент США Дональд Трамп отверг сообщения о давлении на него со стороны России. В Кремле заявили, что не имеют компромата на избранного президента США Дональда Трампа.