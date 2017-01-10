Советница Трампа заявила о возможной отмене некоторых санкций против России
Одна из ведущих советников Дональда Трампа Келлиэнн Конвей поставила под сомнение необходимость дополнительных расследований в отношении отчетов о российском хакерстве в процессе избирательной кампании и отметила, что избранный президент может рассмотреть отмену некоторых мер, введенных Обамой.
Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на издание USA Today.
«Я предполагаю, что президент Трамп захочет убедиться, что наши действия являются пропорциональными к тому, что произошло, на основании того, что мы знаем», – сказала Конвей.
Она заметила, что шаги, предпринятые Обамой, в том числе изгнание 35 предполагаемых российских шпионов, были жестче, чем те, которые он приказал сделать после сообщения о кибервзломе со стороны Китая с похищением личных данных миллионов госслужащих, и Северной Кореи. Конвей объясняет такую разницу политическими соображениями.
Конвей высмеяла предложение демократов Палаты представителей и Сената создать двухпартийную, независимую комиссию по расследованию обвинений в адрес России, пишет издание.
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«Дело в том, что демократы стали суперзаинтересованными в этом вопросе после того, как выборы пошли не так, как они того хотели и ожидали», – отметила Конвей в интервью.
Как сообщал УНИАН, разведка США рассекретила часть доклада, в котором указывается на вмешательство лично президента России Владимира Путина в выборы президента Соединенных Штатов.
В докладе указывается, что Путин заказал "кампанию влияния", направленную на выборы президента США с целью подрыва демократического процесса и дискредитации соперницы Дональда Трампа.
Трамп официально признал причастность России к кибератакам в США.