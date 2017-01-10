Советница Трампа заявила о возможной отмене некоторых санкций против России

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на издание USA Today.

«Я предполагаю, что президент Трамп захочет убедиться, что наши действия являются пропорциональными к тому, что произошло, на основании того, что мы знаем», – сказала Конвей.

Она заметила, что шаги, предпринятые Обамой, в том числе изгнание 35 предполагаемых российских шпионов, были жестче, чем те, которые он приказал сделать после сообщения о кибервзломе со стороны Китая с похищением личных данных миллионов госслужащих, и Северной Кореи. Конвей объясняет такую разницу политическими соображениями.

Конвей высмеяла предложение демократов Палаты представителей и Сената создать двухпартийную, независимую комиссию по расследованию обвинений в адрес России, пишет издание.

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«Дело в том, что демократы стали суперзаинтересованными в этом вопросе после того, как выборы пошли не так, как они того хотели и ожидали», – отметила Конвей в интервью.

Как сообщал УНИАН, разведка США рассекретила часть доклада, в котором указывается на вмешательство лично президента России Владимира Путина в выборы президента Соединенных Штатов.

В докладе указывается, что Путин заказал "кампанию влияния", направленную на выборы президента США с целью подрыва демократического процесса и дискредитации соперницы Дональда Трампа.

Трамп официально признал причастность России к кибератакам в США.