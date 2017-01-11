Трамп не исключает, что отношения с Путиным будут складываться

Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей первой пресс-конференции после выборов.

"Если Путину нравится Дональд Трамп, я считаю это активом, а не пассивом. На самом деле, потому что у нас ужасные отношения с Россией. Россия может действительно помогать нам бороться с ИГ, которое сейчас является главной угрозой... Я не знаю, как у меня будут складываться отношения с Путиным. Надеюсь, что будут. Но также велик шанс, что этого не случится", - отметил Трамп.

"Вы думаете, что Хиллари более жестко относилась бы к Путину, чем я?", - добавил Трамп.

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Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп выразил свое возмущение по поводу обнародования доклада о его связях с Россией. Так, в своем Twitter Трамп написал: "Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления на меня. Я не имею никаких отношений с Россией: ни соглашений, ни займов, ничего!".

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Ранее сообщалось, что секретная часть доклада, представленного американской разведкой на прошлой неделе Бараку Обаме и Дональду Трампу, включала информацию о том, что российские спецслужбы заявляют, что обладают информацией, компрометирующей избранного президента США. В докладе также говорится, что предвыборный штаб Трампа контактировал с российскими спецслужбами.

Избранный президент США Дональд Трамп отверг сообщения о давлении на него со стороны России. В Кремле заявили, что не имеют компромата на избранного президента США Дональда Трампа.