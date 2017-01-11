Мустанги на страже американо-мексиканской границы (фоторепортаж)

Пограничные отряды США, которые несут службу на границе с Мексикой, используют в качестве средства передвижения мустангов - одичавших потомков домашних лошадей. С помощью этих животных, которые по выносливости превосходят своих "домашних" сородичей, пограничники могут пробираться в труднодоступные места.

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При этом чтобы выдрессировать диких животных, власти используют труд заключенных тюрем.

Подобные программы существуют сразу в нескольких американских штатах. Власти уверены, что подобная практика принесет выгоду как пограничной службе, так и заключенным - последним полученные навыки могут пригодиться после выхода на свободу в мирной жизни.