"Путину не нужно величие Америки": 17 европейских лидеров предостерегли Трампа от дружбы с Кремлем

Они выразили свои замечания в письме Трампу, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Washington Post.

"Путину не нужно величие Америки. А нам, как вашим союзникам, нужно", - говорится в письме 17 действующих и бывших лидеров и чиновников Центральной и Восточной Европы.

"Как ваши союзники, мы призываем американцев в новой администрации США и Конгрессе твердо стоять на защите наших общих целей и интересов: мира, атлантической силы и свободы", - сказано в письме.

Среди подписантов письма – действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев, экс-президент Румынии Траян Бэсеску, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, экс-премьер и экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт.

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Европейские лидеры написали, что приветствуют избрание Трампа, но если он решит объединить усилия с Путиным, возможны серьезные негативные последствия для Европы и Соединенных Штатов.

Прежде всего, администрация Трампа не должна ослаблять санкции в отношении России или молча принимать российскую аннексию Крыма, утверждается в письме. По их словам, это не только деморализует проамериканские силы в Украине, но и дестабилизирует регион экономически и развяжет руки экстремистским, антизападным актерам.

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"Последствия такого соглашения (с Путиным) поколебали бы доверие к США и их союзников и в других местах", - говорится в письме.

По мнению европейских политиков, Путин не может быть союзником Запада, а российская политика сделали Европу более опасным местом для всех.

Такой призыв Трампа похож на открытое письмо, которое несколько лидеров Центральной и Восточной Европы написали президенту Обаме вскоре после того, как он вступил в должность в 2009 году. Тогда лидеры предостерегли американского президента от "перезагрузки" отношений США с Россией.