Казахстан не намерен признавать независимость Абхазии и Южной Осетии

Казахстан не будет признавать независимость Абхазии и Южной Осетии.

Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» сказал премьер-министр Казахстана Карим МАСИМОВ.

«То, что Казахстан не признал независимость Косово, и Казахстан не признал независимость Южной Осетии и Абхазии…То есть, мы считаем, что границы определены, и новые государства Казахстан признавать не будет», - сказал К.МАСИМОВ.

Он подчеркнул, что это принципиальная позиция Казахстана по всем замороженным конфликтам.

Справка УНИАН: в августе этого года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт, которой привел к большим разрушениям в Цхинвали и захвату российскими войсками части территории Грузии. После завершения боевых действий 26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Это решение РФ поддержал лишь Президент Никарагуа Даниель ОРТЕГА.