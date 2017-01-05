Директор разведки США: Китай продолжает кибершпионаж против американского правительства

Как сообщает Reuters, об этом заявил директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер на слушаниях в американском Сенате.

"Они продолжают кибершпионаж, хотя было некоторое сокращение их киберактивности", – отметил он.

В совместном заявлении американских спецслужб об иностранных киберугрозах, в свою очередь, отмечается, что Китай "продолжает осуществлять кибершпионаж против правительства США, американских союзников и компаний после того, как в сентябре 2015 года были достигнуты договоренности в киберсфере между КНР и США".

Читайте такжеКибератаку на "Укрзализныцю" совершили украинские хакеры на заказ неизвестного из России - Омелян

"Частные эксперты по безопасности продолжают замечать киберактивность со стороны Китая, хотя ее уровень сократился и нет подтверждений, что украденные данные использовались для коммерческой выгоды", – утверждают авторы доклада.

Как отмечается в документе, "Пекин также выборочно использовал кибератаки против иностранных целей, которые, возможно, по его мнению, угрожали внутренней стабильности Китая и легитимности его режима".