США внесли в черный список террористов сына бен Ладена - СМИ

Государственный департамент и департамент казначейства (Министерство финансов) Соединенных Штатов Америки внесли в черный список террористов сына бывшего лидера "Аль-Каиды" Усамы Бен Ладена Хамзу.

Об этом сообщает Reuters.

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По сообщению правительственных ведомств США, Хамза бен Ладен и один из высокопоставленных лидеров "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове Ибрагим аль-Банн признаны мировыми террористами. Их добавили в черный список террористов. Такой шаг Госдепартамента и Минфина США сделает невозможным ведение бизнеса американскими гражданами с этими террористами.

Сын убитого в ходе операции военных США Усамы бен Ладена был объявлен членом "Аль-Каиды" нынешним лидером этой группировки Айманом аз-Завахири. Ибрагим аль-Банна является одним из высокопоставленных членов "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове, он давал военные и опасные советы лидерам этой группировки. США предлагают за него вознаграждение в размере 5 миллионов долларов.