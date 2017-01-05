В Мексиканском заливе горит нефтяная платформа
16:00, 05 января 2017Мир
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В данный момент персонал в платформы эвакуирован, в тушении пожара задействованы четыре спасательных судна.
Иллюстрация REUTERS
В Мексиканском заливе в 130 километрах от побережья Луизианы загорелась нефтяная платформа, сообщает Росбалт.
"В момент возгорания, в ночь на четверг, на ней были четыре человека, все они эвакуированы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сведений о причинах возгорания пока не поступало.
В тушении пожара задействованы четыре спасательных судна.
Напомним, в апреле 2010 года после взрыва и пожара на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе произошел крупнейший в истории США разлив нефти. Компания BP, которой принадлежала платформа, согласилась заплатить $18 млрд в качестве компенсации экологического ущерба.
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