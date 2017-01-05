В Мексиканском заливе горит нефтяная платформа

В Мексиканском заливе в 130 километрах от побережья Луизианы загорелась нефтяная платформа, сообщает Росбалт.

"В момент возгорания, в ночь на четверг, на ней были четыре человека, все они эвакуированы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сведений о причинах возгорания пока не поступало.

В тушении пожара задействованы четыре спасательных судна.

Напомним, в апреле 2010 года после взрыва и пожара на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе произошел крупнейший в истории США разлив нефти. Компания BP, которой принадлежала платформа, согласилась заплатить $18 млрд в качестве компенсации экологического ущерба.