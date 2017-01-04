Исламисты опубликовали видео с детьми-смертниками, атакующими позиции иракских военных

В сети появилось видео городских боев в Мосуле, которые ведет иракская армия с террористами "Исламского государства", в частности использование заминированных автомобилей с водителями-смертниками подросткового возраста.

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Стоит отметить, что атаки террористов не встречают организованного сопротивления со стороны военнослужащих Ирака, которые при приближении автомобиля со смертником просто пытаются разбегаться во все стороны.