Исламисты опубликовали видео с детьми-смертниками, атакующими позиции иракских военных
20:41, 04 января 2017Мир
2351 0
Атаки террористов не встречают сопротивления со стороны военных армии Ирака, которые при приближении автомобиля со смертником просто разбегаются.
Иллюстрация REUTERS
В сети появилось видео городских боев в Мосуле, которые ведет иракская армия с террористами "Исламского государства", в частности использование заминированных автомобилей с водителями-смертниками подросткового возраста.
Читайте такжеВ течение нескольких недель иракские войска освободят Мосул - Олланд
Стоит отметить, что атаки террористов не встречают организованного сопротивления со стороны военнослужащих Ирака, которые при приближении автомобиля со смертником просто пытаются разбегаться во все стороны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter