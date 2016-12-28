Премьер-министр Ирака обвинил США в пессимизме и назвал свои сроки освобождения страны от ИГИЛ

Об этом сообщает "Радио свобода".

«Американцы очень пессимистичны в оценках. Они привыкли говорить о очень долгом периоде, но замечательные успехи, достигнутые нашими отважными и героическими бойцами, свидетельствуют об обратном. Я ожидаю, что в Ираке это займет три месяца», – сказал Абади по телевидению.

Ранее военные командующие США заявляли, что нужно минимум два года, чтобы вытеснить исламистов из Ирака. В то же время отметили успех иракских солдат этого года, которые вернули под свой контроль почти четвертую часть Мосула и районов к югу от него.

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Абсолютный контроль над городом Мосул правительственных сил, как ожидают, станет главным ударом по амбициям исламистов сформировать «халифат» по всей Сирии, Ираке и в других странах.

Силы коалиции на этой неделе разбомбили последний мост, соединявший восточную и западную части Мосула. Они отвоевали часть восточного Мосула, но боевики группировки «Исламское государство» до сих пор удерживают западную часть города.

Крупнейший город, из числа контролируемых исламистами в Ираке и Сирии, был захвачен боевиками в июне 2014 года. Кроме Мосула, экстремисты, также контролируют иракские города Тель-Афар, Аль-Каим и Аль-Хавиджа.